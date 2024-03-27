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Аграрии на тракторах снова блокировали улицы Брюсселя

27 марта 2024 09:05
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В Брюсселе правоохранители разогнали участников акции протеста фермеров при помощи водометов и слезоточивого газа, пишет РИА Новости.

Действиям полиции предшествовало забрасывание правоохранителей фаерами, петардами и яйцами. Также протестующими перед заграждениями полицейских были разложены костры.

Фермеры протестуют из-за соглашений о свободной торговле со странами, которые не входят в Европейский союз, в том числе с Киевом. Подобные многочисленные соглашения, продвигаемые Европейской комиссией, по мнению протестующих, поставили локальных производителей в проигрышную ситуацию из-за дешевизны импортируемых товаров на общеевропейский рынок.

# Международная политика

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