Аграрии на тракторах снова блокировали улицы Брюсселя

В Брюсселе правоохранители разогнали участников акции протеста фермеров при помощи водометов и слезоточивого газа, пишет РИА Новости.

Действиям полиции предшествовало забрасывание правоохранителей фаерами, петардами и яйцами. Также протестующими перед заграждениями полицейских были разложены костры.

Фермеры протестуют из-за соглашений о свободной торговле со странами, которые не входят в Европейский союз, в том числе с Киевом. Подобные многочисленные соглашения, продвигаемые Европейской комиссией, по мнению протестующих, поставили локальных производителей в проигрышную ситуацию из-за дешевизны импортируемых товаров на общеевропейский рынок.