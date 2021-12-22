Танкеры с газом устремились в Европу, чтобы больше заработать. Там резко взлетели цены на этот вид топлива

Взлетевшие цены на газ внесли суматоху в морское движение мире, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Танкеры, везущие голубое топливо в Азию, резко меняют курс и разворачиваются на Европу. Причем неважно, как далеко от нее они находятся. Все ради стремления нажиться на разнице цен.

Стоимость газа в Европе бьет исторические рекорды, уже превысив 2 тысячи долларов за тысячу кубометров. То есть цены на голубое топливо на любом рынке мира сейчас ниже, чем на главных европейских площадках. Поэтому танкеры, нарушая все контракты, стремительно сплываются к европейскому континенту, лишь бы заработать.