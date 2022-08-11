Танцы, музыка, красивые наряды. В Мексике отпраздновали День коренных народов

Новости Мексики. Зажигательные танцы, традиционная музыка и самые невообразимые наряды. В Мексике с размахом встретили День коренных народов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В столицу съехались представители множества племен и национальностей, чтобы продемонстрировать неповторимый колорит своих одеяний и головных уборов. Сотни людей маршем прошли по главному проспекту города. Шествие сопровождалось игрой музыкантов, песнями и танцами.

Отметим, Международный день коренных народов мира был учрежден для повышения осведомленности о потребностях и проблемах, существующих в этих группах.