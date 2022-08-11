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Танцы, музыка, красивые наряды. В Мексике отпраздновали День коренных народов

11 августа 2022 08:56
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Новости Мексики. Зажигательные танцы, традиционная музыка и самые невообразимые наряды. В Мексике с размахом встретили День коренных народов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Танцы, музыка, красивые наряды. В Мексике отпраздновали День коренных народов-1

В столицу съехались представители множества племен и национальностей, чтобы продемонстрировать неповторимый колорит своих одеяний и головных уборов. Сотни людей маршем прошли по главному проспекту города. Шествие сопровождалось игрой музыкантов, песнями и танцами.

Отметим, Международный день коренных народов мира был учрежден для повышения осведомленности о потребностях и проблемах, существующих в этих группах.

# Культура # Новости Мексики # Фотофакт

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