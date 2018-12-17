В Брюсселе митингующих против подписания миграционного пакта усмиряли водомётами и слезоточивым газом

Новости Беларуси. В Европе пред рождественские дни всё чаще теряют праздничную окраску, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В Брюсселе полиция применила водомёты и слезоточивый газ, чтобы усмирить протестующих против подписания Бельгией миграционного пакта ООН.

Изначально демонстрация была запрещена властями, позже суд позволил протестующим выйти на улицы при условии, что демонстрация будет проходить мирно.