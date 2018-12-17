В Брюсселе митингующих против подписания миграционного пакта усмиряли водомётами и слезоточивым газом
Новости Беларуси. В Европе пред рождественские дни всё чаще теряют праздничную окраску, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В Брюсселе полиция применила водомёты и слезоточивый газ, чтобы усмирить протестующих против подписания Бельгией миграционного пакта ООН.
Изначально демонстрация была запрещена властями, позже суд позволил протестующим выйти на улицы при условии, что демонстрация будет проходить мирно.
Однако акция быстро приобрела характер столкновений. В сторону правоохранителей полетели бутылки, камни и петарды. Те, в свою очередь, применили силу. Были задержаны почти 70 человек.