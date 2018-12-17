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В Брюсселе митингующих против подписания миграционного пакта усмиряли водомётами и слезоточивым газом

17 декабря 2018 09:05
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Новости Беларуси. В Европе пред рождественские дни всё чаще теряют праздничную окраску, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В Брюсселе полиция применила водомёты и слезоточивый газ, чтобы усмирить протестующих против подписания Бельгией миграционного пакта ООН.

В Брюсселе митингующих против подписания миграционного пакта усмиряли водомётами и слезоточивым газом-1

Изначально демонстрация была запрещена властями, позже суд позволил протестующим выйти на улицы при условии, что демонстрация будет проходить мирно.

В Брюсселе митингующих против подписания миграционного пакта усмиряли водомётами и слезоточивым газом-4

Однако акция быстро приобрела характер столкновений. В сторону правоохранителей полетели бутылки, камни и петарды. Те, в свою очередь, применили силу. Были задержаны почти 70 человек.

# Акции протеста # Фотофакт

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