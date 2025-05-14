Так решил Путин. Песков ответил, почему переговоры в Стамбуле пройдут именно 15 мая

Российская Федерация предложила провести переговоры в Стамбуле по урегулированию украинского конфликта именно 15 мая, потому что таким было решение президента Владимира Путина. Об этом заявил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, пишет ТАСС.

Рассказал официальный представитель Кремля и о планах Владимира Путина на 15 мая. Песков обозначил, что у президента по графику запланированы встречи. Где конкретно и с кем, он не уточнил.



Ранее сообщалось, что американский президент Дональд Трамп думает над изменением графика, чтобы полететь в Стамбул 15 мая.