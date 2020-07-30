В Аризоне поезд с горючим сошёл с рельсов на мосту и загорелся

Новости США. Крушение товарного поезда в Аризоне: состав сошел с рельсов и загорелся, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

ЧП произошло на мосту через озеро Темпе Таун. Поезд перевозил горючие жидкости и резину. Огонь мгновенно распространился по железнодорожному полотну.

К месту крушения были стянуты около сотни пожарных, однако быстро справиться с огнем не удалось. Едкий черный дым ухудшал обзор. Кроме того в результате аварии были повреждены опоры моста, что привело к его частичному обрушению.