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В Аризоне поезд с горючим сошёл с рельсов на мосту и загорелся

30 июля 2020 12:30
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Новости США. Крушение товарного поезда в Аризоне: состав сошел с рельсов и загорелся, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  

В Аризоне поезд с горючим сошёл с рельсов на мосту и загорелся-1

В Аризоне поезд с горючим сошёл с рельсов на мосту и загорелся-3

ЧП произошло на мосту через озеро Темпе Таун. Поезд перевозил горючие жидкости и резину. Огонь мгновенно распространился по железнодорожному полотну.  

К месту крушения были стянуты около сотни пожарных, однако быстро справиться с огнем не удалось. Едкий черный дым ухудшал обзор. Кроме того в результате аварии были повреждены опоры моста, что привело к его частичному обрушению.  

В Аризоне поезд с горючим сошёл с рельсов на мосту и загорелся-6

В Аризоне поезд с горючим сошёл с рельсов на мосту и загорелся-8

В Аризоне поезд с горючим сошёл с рельсов на мосту и загорелся-10

В результате инцидента пострадал один человек. Движение по железнодорожной ветке, а также всем ведущим к мосту трассам перекрыто.   

# Авария # Фотофакт

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