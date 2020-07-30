В Таиланде голодные обезьяны нападают на местных и воруют продукты

На 70 тысяч жителей приходится почти 8,5 тысяч приматов. Пока в Лопбури приезжали туристы, которые подкармливали макак, животные вели себя спокойно. Сейчас им не хватает пищи, и в поисках еды хвостатые громят кафе, магазины, атакуют грузовики с провизией и отбирают у людей продукты.