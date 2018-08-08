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Тайфуна «Шаньшань» движется на Японию: около 89 тысяч жителей эвакуируются с побережья

08 августа 2018 12:57
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Новости Японии. Около 89 тысяч жителей японской префектуры Тиба должны эвакуироваться из-за надвигающегося на страну тайфуна «Шаньшань», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Тайфуна «Шаньшань» движется на Японию: около 89 тысяч жителей эвакуируются с побережья-1

В городе Мобара открыты 33 временных пункта пребывания. В целях безопасности в аэропортах отменяют авиарейсы. На данный момент известно об 130 вылетах, которые не состоятся из-за непогоды. В центральном регионе приостановлено движение поездов. Ситуация в работе транспорта будет ухудшаться по мере приближения шторма. По прогнозам метеорологов, тайфун «Шаньшань» достигнет побережья остро

# тайфун # Фотофакт

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