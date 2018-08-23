Тайфун Soulik движется на Сеул: в стране начал работу центр кризисного управления

По данным метеорологов, тайфун «Соулик» должен достичь Южной Кореи 23 августа. Президент страны Мун Чжэ Ин призвал принять все возможные меры, чтобы минимизировать возможные последствия от надвигающегося природного бедствия. К слову, тайфун впервые за шесть лет пройдет по территории самого полуострова.