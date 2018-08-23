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Тайфун Soulik движется на Сеул: в стране начал работу центр кризисного управления

23 августа 2018 08:00
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Новости Беларуси. В Республике Корея из-за надвигающегося природного катаклизма начал функционировать центр кризисного управления, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Тайфун Soulik движется на Сеул: в стране начал работу центр кризисного управления-1

По данным метеорологов, тайфун «Соулик» должен достичь Южной Кореи 23 августа. Президент страны Мун Чжэ Ин призвал принять все возможные меры, чтобы минимизировать возможные последствия от надвигающегося природного бедствия. К слову, тайфун впервые за шесть лет пройдет по территории самого полуострова.

# Природные катаклизмы # Фотофакт

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