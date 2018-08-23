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В XXIII Международный чемпионат воздушных шаров в Австрии: видеофакт

23 августа 2018 07:39
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Новости Австрии. В Австрии проходит 23 Международный чемпионат воздушных шаров. В 2018 году в соревнованиях принимают участие 150 команд из 38 стран, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В XXIII Международный чемпионат воздушных шаров в Австрии: видеофакт-1

Испытания проводятся дважды в день: утром и вечером. Главная задача спортсменов – на воздушном шаре достичь заданной точки и сбросить на мишень яркую ленту с названием команды. Оценивает их жюри из Всемирной федерации воздушного спорта.

# Спортивные соревнования # Фотофакт

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