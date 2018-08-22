22 августа вступил в силу первый пакет новых санкций США против России

Новости мира. На этот раз ограничивается экспорт высокотехнологичной продукции. Запрещена поставка электронных устройств и их компонентов, используемых в авиации, а также технологий из нефтегазовой отрасли, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.