22 августа вступил в силу первый пакет новых санкций США против России

Новости мира. На этот раз ограничивается экспорт высокотехнологичной продукции. Запрещена поставка электронных устройств и их компонентов, используемых в авиации, а также технологий из нефтегазовой отрасли, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Исключение сделано только для изделий, необходимых для Международной космической станции. Поводом для введения очередных санкций стало «дело Скрипалей». Речь об отравлении экс-полковника ГРУ и его дочери газом «Новичок». При этом убедительных доказательств причастности к инциденту России следствие не предоставило.