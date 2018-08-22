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22 августа вступил в силу первый пакет новых санкций США против России

22 августа 2018 18:10
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Новости мира. На этот раз ограничивается экспорт высокотехнологичной продукции. Запрещена поставка электронных устройств и их компонентов, используемых в авиации, а также технологий из нефтегазовой отрасли, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

22 августа вступил в силу первый пакет новых санкций США против России-1

Исключение сделано только для изделий, необходимых для Международной космической станции. Поводом для введения очередных санкций стало «дело Скрипалей». Речь об отравлении экс-полковника ГРУ и его дочери газом «Новичок». При этом убедительных доказательств причастности к инциденту России следствие не предоставило.

# Международная политика # Фотофакт

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