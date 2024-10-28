Президент Грузии возглавила оппозиционные протесты в стране. Митинг у парламента начался этим вечером, всего в нем приняли участие несколько тысяч человек, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В центре столицы активисты, несогласные с итогами парламентских выборов. Территория у правительственного здания – не только местом встречи митингующих, но и торговой площадкой. До начала демонстрации там продавали символику ЕС, Грузии и Украины. После на импровизированной сцене началось выступление спикеров. Одна из них – глава Грузии. Она заявила, что будет с оппозицией «до конца на этом европейском пути». К слову, дороги – уже не вымышленные, а реальные – участники митинга перекрыли. Разъехаться водителям помогала полиция.

Активисты призвали провести в стране повторные выборы в парламент. А также отказались вести переговоры с правительством относительно любых тем, не связанных с данным требованием. Напомним, что по результатам голосования правящая партия Грузии заняла первое место. Она выступает за развитие страны по собственному сценарию, без учета западных интересов, а также за налаживание отношений и сотрудничества с Москвой.