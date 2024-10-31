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Один человек погиб. В России прогремел взрыв в многоквартирном доме

31 октября 2024 08:55
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В Черкесске в жилом пятиэтажном доме прогремел взрыв газа, в результате чего погиб один человек. Об этом пишет ТАСС.

Инцидент был вызван воспламенением газовоздушной смеси в здании. Около 50 человек были экстренно эвакуированы из дома, к ликвидации аварии были подключены 67 человек и 22 единицы техники.

По предварительному заключению, значительно пострадали четвертый и пятый этажи, в квартирах на верхних этажах выбиты окна. В настоящий момент на место происшествия выехал региональный следственный комитет РФ, который устанавливает обстоятельства случившегося.

# Взрыв

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