Прямой эфир

Сырский готовится выводить ВСУ из Курской области, заявили в Раде Украины

06 ноября 2024 11:51
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

По словам депутата Верховной Рады Украины Марьяны Безуглой, главнокомандующий ВСУ Александр Сырский начал подготовку к выводу украинских войск с территории Курской области, пишет РИА Новости.

Безуглая в процессе комментирования сводки украинского командира отметила, что «Сырский сделал подводку к выводу войск из Курской области». Однако, как отметила политик, главнокомандующий ВСУ не предоставил сведения о числе погибших граждан Украины, а также о территориях в Донецкой и Харьковской областях, которые были «обменяны» российской стороне.

# Международная политика

Другие новости рубрики

Все новости
«Милан» победил «Реал» в поединке ЛЧ
06 ноября 2024 11:07

«Милан» победил «Реал» в поединке ЛЧ

Американцы выбрали своего президента! Дональд Трамп побеждает на выборах в США
06 ноября 2024 10:31

Американцы выбрали своего президента! Дональд Трамп побеждает на выборах в США

Российские войска взяли под контроль Максимовку и Антоновку в ДНР
06 ноября 2024 10:13

Российские войска взяли под контроль Максимовку и Антоновку в ДНР