По словам депутата Верховной Рады Украины Марьяны Безуглой, главнокомандующий ВСУ Александр Сырский начал подготовку к выводу украинских войск с территории Курской области, пишет РИА Новости.

Безуглая в процессе комментирования сводки украинского командира отметила, что «Сырский сделал подводку к выводу войск из Курской области». Однако, как отметила политик, главнокомандующий ВСУ не предоставил сведения о числе погибших граждан Украины, а также о территориях в Донецкой и Харьковской областях, которые были «обменяны» российской стороне.