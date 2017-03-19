Свыше 600 человек эвакуировали из Софийской оперы из-за инцидента с газом

Новости Болгарии. Более 600 человек были эвакуированы из Софийского театра оперы и балета из-за инцидента с газом. Люди почувствовали удушливый запах во время показа оперы Александра Бородина «Князь Игорь».

На место инцидента, который произошел вскоре после начала спектакля, незамедлительно прибыли спасатели и пожарные. Зрители, труппа, а также другие сотрудники заведения не пострадали. Однако такого неприятного инцидента старожилы Софийского театра не припомнят, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.