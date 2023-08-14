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Свыше 2 тыс. человек эвакуированы в Приморском крае России из-за наводнений

14 августа 2023 07:34
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Новости России. В Приморском крае России из-за наводнений эвакуированы свыше 2 тысяч человек, пострадали 65 населенных пунктов, 28 из них отрезаны от внешнего мира, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Свыше 2 тыс. человек эвакуированы в Приморском крае России из-за наводнений-1

Подтоплены около 4,5 тысячи частных домов. Больше всего от стихии пострадал Уссурийск. Там из-за обильных осадков прорвало плотину. По данным местных властей это наводнение стало самым масштабным и разрушительным за последние 10 лет и затронуло до 40 % территории города. Режим чрезвычайной ситуации введен в девяти муниципалитетах края.

# Наводнение в России # Новости России # Фотофакт

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