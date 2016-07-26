Самое громкое преступление в Японии за полвека: экс-сотрудник дома-интерната зарезал 19 пациентов

Новости Японии. По последним данным, 19 человек погибли, еще 26 получили ранения.



Трагедия в доме-интернате для людей с ограниченными возможностями в городе Сагамихара, префектура Канагава (около 50 км от столицы Токио), произошла минувшей ночью. 26-летний мужчина, как выяснилось, бывший сотрудник учреждения проник в интернат.



Как позже пояснила полиция, преступник разбил стекло на первом этаже. С собой у него была сумка с ножами.



Спустя полчаса после нападения преступник сам пришел в полицейский участок со словами: «Это я сделал. Пропади они пропадом, эти инвалиды».

Заключения медиков о психическом здоровье подозреваемого пока нет. Известно, что в этом учреждении он проработал не менее трех лет. В заведении находились на лечении 149 человек. По данным телекомпании NHK, все они страдали различными психическими заболеваниями.



По информации AP, это первый подобный случай в стране с 2010 года, причем количество жертв для таких инцидентов может стать самым большим за послевоенный период истории Японии.