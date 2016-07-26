Самое громкое преступление в Японии за полвека: экс-сотрудник дома-интерната зарезал 19 пациентов
Новости Японии. По последним данным, 19 человек погибли, еще 26 получили ранения.
Трагедия в доме-интернате для людей с ограниченными возможностями в городе Сагамихара, префектура Канагава (около 50 км от столицы Токио), произошла минувшей ночью. 26-летний мужчина, как выяснилось, бывший сотрудник учреждения проник в интернат.
Как позже пояснила полиция, преступник разбил стекло на первом этаже. С собой у него была сумка с ножами.
Спустя полчаса после нападения преступник сам пришел в полицейский участок со словами:
«Это я сделал. Пропади они пропадом, эти инвалиды».
Заключения медиков о психическом здоровье подозреваемого пока нет.
Известно, что в этом учреждении он проработал не менее трех лет. В заведении находились на лечении 149 человек. По данным телекомпании NHK, все они страдали различными психическими заболеваниями.
По информации AP, это первый подобный случай в стране с 2010 года, причем количество жертв для таких инцидентов может стать самым большим за послевоенный период истории Японии.
Губернатор Канагавы Юдзи Куроива пообещал, что местное правительство примет все меры, чтобы не допустить повторения трагедии.
Юдзи Куроива, губернатор Канагавы:
Я приношу свои самые искренние извинения и соболезнования. Мы будем работать, чтобы (такое больше) не повторилось.