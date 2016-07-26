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Самое громкое преступление в Японии за полвека: экс-сотрудник дома-интерната зарезал 19 пациентов

26 июля 2016 08:21
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Новости Японии. По последним данным, 19 человек погибли, еще 26 получили ранения.

Трагедия в доме-интернате для людей с ограниченными возможностями в городе Сагамихара, префектура Канагава (около 50 км от столицы Токио), произошла минувшей ночью. 26-летний мужчина, как выяснилось, бывший сотрудник учреждения проник в интернат.

Как позже пояснила полиция, преступник разбил стекло на первом этаже. С собой у него была сумка с ножами.

Спустя полчаса после нападения преступник сам пришел в полицейский участок со словами:

«Это я сделал. Пропади они пропадом, эти инвалиды».

Самое громкое преступление в Японии за полвека: экс-сотрудник дома-интерната зарезал 19 пациентов-1

Заключения медиков о психическом здоровье подозреваемого пока нет.

Известно, что в этом учреждении он проработал не менее трех лет. В заведении находились на лечении 149 человек. По данным телекомпании NHK, все они страдали различными психическими заболеваниями. 

По информации AP, это первый подобный случай в стране с 2010 года, причем количество жертв для таких инцидентов может стать самым большим за послевоенный период истории Японии.

Самое громкое преступление в Японии за полвека: экс-сотрудник дома-интерната зарезал 19 пациентов-4

Губернатор Канагавы Юдзи Куроива пообещал, что местное правительство примет все меры, чтобы не допустить повторения трагедии.

Юдзи Куроива, губернатор Канагавы:
Я приношу свои самые искренние извинения и соболезнования. Мы будем работать, чтобы (такое больше) не повторилось.

# Нападение # Юдзи Куроива

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