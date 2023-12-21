Суд в США оправдал мужчину, который 48 лет провел в тюрьме

Суд в штате Оклахома оправдал человека, проведшего почти 50 лет в тюрьме за преступление, которое он не совершал. Об этом сообщает NBC News, передает РИА Новости.

Это было дело, которое стало рекордом по самому долгому тюремному сроку в США за невиновное преступление. 71-летнего Глинна Симмонса выпустили на свободу в июле, когда прокуроры признались, что его адвокатам не были предоставлены ключевые доказательства.

В своем постановлении судья Эми Палумбо утвердила, что Симмонс не совершал преступление, за которое он был осужден. В 1975 году его приговорили к высшей мере наказания, но позже смягчили приговор до пожизненного заключения. Симмонс получил право на компенсацию в размере 175 000 долларов от штата за несправедливое осуждение.