Суд над Михаилом Ефремовым: какой вынесли приговор?

Артист будет отбывать наказание в колонии общего режима. Суд также лишил его водительских прав сроком на три года и обязал выплатить 800 тысяч российских рублей в пользу старшего сына погибшего мужчины. Актера взяли под стражу прямо в зале суда. Ранее он признал свою вину в смертельном ДТП.