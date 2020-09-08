Суд над Михаилом Ефремовым: какой вынесли приговор?

Новости России. Российского актера Михаила Ефремова приговорили к 8 годам лишения свободы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости России. Российского актера Михаила Ефремова приговорили к 8 годам лишения свободы, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Артист будет отбывать наказание в колонии общего режима. Суд также лишил его водительских прав сроком на три года и обязал выплатить 800 тысяч российских рублей в пользу старшего сына погибшего мужчины. Актера взяли под стражу прямо в зале суда. Ранее он признал свою вину в смертельном ДТП.
Напомним, авария произошла в Москве 8 июня. Внедорожник артиста вылетел на встречную полосу и врезался в коммерческий фургон. Его водитель позже скончался. В момент ДТП Михаил Ефремов находился в состоянии алкогольного опьянения.