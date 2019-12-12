В Москве в храме Христа Спасителя прощаются с Юрием Лужковым

Новости России. В целях обеспечения безопасности здание оцеплено по периметру, а внутрь можно попасть, пройдя через рамки металлоискателей и досмотр, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости России. В целях обеспечения безопасности здание оцеплено по периметру, а внутрь можно попасть, пройдя через рамки металлоискателей и досмотр, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Церемония прощания с бывшим мэром российской столицы продлится до 14:00. Похоронят его на Новодевичьем кладбище.
Юрий Лужков умер 10 декабря на 84-м году жизни в мюнхенской больнице. Причиной смерти стала аллергическая реакция, которая проявилась во время плановой операции.
Ему было 83 года. Бывший мэр Москвы Юрий Лужков скончался в Германии
Александр Лукашенко выразил соболезнования в связи со смертью Юрия Лужкова