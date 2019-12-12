В Москве в храме Христа Спасителя прощаются с Юрием Лужковым

Новости России. В целях обеспечения безопасности здание оцеплено по периметру, а внутрь можно попасть, пройдя через рамки металлоискателей и досмотр, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.