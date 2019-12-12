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В Москве в храме Христа Спасителя прощаются с Юрием Лужковым

12 декабря 2019 07:58
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Новости России. В целях обеспечения безопасности здание оцеплено по периметру, а внутрь можно попасть, пройдя через рамки металлоискателей и досмотр, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Москве в храме Христа Спасителя прощаются с Юрием Лужковым-1

Церемония прощания с бывшим мэром российской столицы продлится до 14:00. Похоронят его на Новодевичьем кладбище.

В Москве в храме Христа Спасителя прощаются с Юрием Лужковым-4

В Москве в храме Христа Спасителя прощаются с Юрием Лужковым-6

Юрий Лужков умер 10 декабря на 84-м году жизни в мюнхенской больнице. Причиной смерти стала аллергическая реакция, которая проявилась во время плановой операции.

Ему было 83 года. Бывший мэр Москвы Юрий Лужков скончался в Германии

Александр Лукашенко выразил соболезнования в связи со смертью Юрия Лужкова

В Москве в храме Христа Спасителя прощаются с Юрием Лужковым-9

# Некролог # Юрий Лужков # Фотофакт

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