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Су-30СМ уничтожил украинский катер у газодобывающих установок в Чёрном море

22 августа 2023 06:11
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Разведывательный катер ВСУ был ликвидирован истребителем РФ у российских газодобывающих установок в Черном море в ночь на вторник 22 августа. Такую информацию приводит российское Минобороны, пишет РИА Новости. 

По информации оборонного ведомства РФ, Вооруженные силы Украины периодически пытаются атаковать морскими дронами объекты в Крыму. Российские ПВО ликвидируют большинство БПЛА ВСУ. На минувшей неделе корабли Черноморского флота зафиксировали и ликвидировали украинский безэкипажный катер, который пытался атаковать морские судна в 237 км юго-западнее Севастополя. 

# Международная политика

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