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Строящийся 5-этажный дом рухнул в ЮАР

07 мая 2024 07:18
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По меньшей мере 22 человека пострадали и один погиб при обрушении пятиэтажного здания в ЮАР. Строящийся дом рухнул в городе Джордж, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Строящийся 5-этажный дом рухнул в ЮАР-1

На месте работают около 100 спасателей. Под завалами могут находиться почти 60 человек. Что стало причиной ЧП, точно не известно. По словам очевидцев, перед обрушением здания прогремел взрыв.

# ЧП # Новости ЮАР

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