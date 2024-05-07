Строящийся 5-этажный дом рухнул в ЮАР

По меньшей мере 22 человека пострадали и один погиб при обрушении пятиэтажного здания в ЮАР. Строящийся дом рухнул в городе Джордж, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

На месте работают около 100 спасателей. Под завалами могут находиться почти 60 человек. Что стало причиной ЧП, точно не известно. По словам очевидцев, перед обрушением здания прогремел взрыв.