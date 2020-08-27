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Стрелка из новозеландского Крайстчерча приговорили к пожизненному заключению

27 августа 2020 09:27
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Новости Новой Зеландии. Австралиец, совершивший нападения на две мечети в новозеландском Крайстчерче в 2019 году, приговорен к пожизненному заключению без права на УДО, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  

Стрелка из новозеландского Крайстчерча приговорили к пожизненному заключению-1

Предположительно, преступник будет отбывать наказание в тюрьме Окленда, пока его не депортируют в Австралию. Этот приговор стал самым строгим в истории Новой Зеландии. Заключенного впервые лишили права просить о досрочном освобождении на протяжении всего срока.  

Стрелка из новозеландского Крайстчерча приговорили к пожизненному заключению-4

Нападения на мечети произошли 15 марта 2019 года. В результате терактов погиб 51 человек, более полусотни были ранены.  

# Теракт # Брентон Таррант # Фотофакт

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