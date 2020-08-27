Стрелка из новозеландского Крайстчерча приговорили к пожизненному заключению

Новости Новой Зеландии. Австралиец, совершивший нападения на две мечети в новозеландском Крайстчерче в 2019 году, приговорен к пожизненному заключению без права на УДО, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Предположительно, преступник будет отбывать наказание в тюрьме Окленда, пока его не депортируют в Австралию. Этот приговор стал самым строгим в истории Новой Зеландии. Заключенного впервые лишили права просить о досрочном освобождении на протяжении всего срока.