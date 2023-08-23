Новости Мексики. 16 человек погибли в крупной аварии в центральной Мексике, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Там автобус на полной скорости врезался в грузовик. 36 пострадавших были доставлены в больницы.

Всего в момент ДТП в салоне находились 52 пассажира, 10 из них – граждане Венесуэлы. Участок дороги в районе происшествия закрыт, там работают экстренные службы и полиция. Причины происшествия пока неизвестны, но в прокуратуре страны пообещали провести тщательное расследование, чтобы выявить все обстоятельства трагедии.