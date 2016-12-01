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Страны ОПЕК впервые за 8 лет договорились сократить добычу нефти на полтора миллиона баррелей в сутки

01 декабря 2016 05:56
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Страны ОПЕК – главные мировые ньюсмейкеры последних суток. Впервые за восемь лет они договорились сократить добычу нефти на полтора миллиона баррелей в сутки. Принципиальное соглашение между странами картеля вступает в силу немедленно.

Согласно договоренностям, принятым в Алжире еще месяц назад, снизит дневную норму добычи и Россия – нефтяные вышки будут вырабатывать на 200 тысяч бочек в сутки меньше.

На фоне этой новости цена на «черное золото» взмыло вверх – за баррель эталонной нефти «Brent» дают на лондонской бирже 51 доллар, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

# Добыча нефти

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