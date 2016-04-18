Страны ОПЕК вновь не договорились: нефть упала в цене

Новости Катара. Страны‑экспортеры нефти в Дохе не договорились о заморозке объемов добычи на уровне января. Ряд государств Персидского залива неожиданно изменили свою позицию. Они потребовали, чтобы к соглашению о заморозке присоединились и остальные члены Организации стран-экспортёров нефти – ОПЕК, а также не входящие в неё крупные добытчики, которых на этой встрече в Дохе не было.

Сырьевые котировки уже отреагировали на отсутствие договорённостей падением. Цены снизились почти на 6% – до 41 доллара за баррель.

Следующая встреча, на которой страны-экспортёры нефти попробуют ещё раз прийти к компромиссу, запланирована на июнь, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.