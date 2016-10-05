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Страны Карибского бассейна пострадали от шторма: юг Гаити изолирован от столицы после обрушения моста

05 октября 2016 15:16
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Новости Кубы. Ураган «Мэтью» унес жизни более 10 человек в странах Карибского бассейна. Шторм ударил по городам, сельскохозяйственным угодьям и курортам,

заставив эвакуироваться сотни тысяч людей.

«Мэтью» до достижения Кубы устроил разгул на Гаити, с сильными ветрами, проливными дождями и грозами.

Юг государства практически изолирован после обрушения моста, соединяющего его со столицей. Куба не пострадала так сильно, как Гаити.

В подверженных опасности городах опустели улицы, так как люди переехали в убежища или укрылись в своих домах, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

# Ураганы

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