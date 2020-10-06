Страны Европы будут вводить карантин точечно. Какие меры уже приняты
В мире растет количество случаев заболевания COVID-19. Многие страны вновь вводят карантинные меры, правда в этот раз их подходы уже более точечные, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
В Париже из-за коронавируса закрываются бары. В странах Европы снова вводят карантин
Чехия восстановила режим чрезвычайной ситуации из-за коронавируса. При этом принципиальная позиция – ограничения не коснутся промышленных предприятий.
Италия готовит ужесточение мер по недопущению распространения заражения. Проект документа предусматривает возможность выборочного закрытия секторов экономики. Школы закрывать не будут. В Министерстве здравоохранения страны отметили, что решение открыть учреждения образования было правильным, поскольку это не повлекло ощутимого роста уровня инфекций.
Таким образом, подобно белорусско-шведской модели, все больше стран выбирают точечные карантинные меры, главным образом социального дистанцирования. Останавливать экономику в Европе во время второй волны пандемии не намерены, как это было прошлой весной, чтобы избежать локдауна.