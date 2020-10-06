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Страны Европы будут вводить карантин точечно. Какие меры уже приняты

06 октября 2020 13:56
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В мире растет количество случаев заболевания COVID-19. Многие страны вновь вводят карантинные меры, правда в этот раз их подходы уже более точечные, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Париже из-за коронавируса закрываются бары. В странах Европы снова вводят карантин

Страны Европы будут вводить карантин точечно. Какие меры уже приняты-1

Чехия восстановила режим чрезвычайной ситуации из-за коронавируса. При этом принципиальная позиция – ограничения не коснутся промышленных предприятий.

Страны Европы будут вводить карантин точечно. Какие меры уже приняты-4

Италия готовит ужесточение мер по недопущению распространения заражения. Проект документа предусматривает возможность выборочного закрытия секторов экономики. Школы закрывать не будут. В Министерстве здравоохранения страны отметили, что решение открыть учреждения образования было правильным, поскольку это не повлекло ощутимого роста уровня инфекций.

Страны Европы будут вводить карантин точечно. Какие меры уже приняты-7

Таким образом, подобно белорусско-шведской модели, все больше стран выбирают точечные карантинные меры, главным образом социального дистанцирования. Останавливать экономику в Европе во время второй волны пандемии не намерены, как это было прошлой весной, чтобы избежать локдауна.

# Коронавирус # Фотофакт

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