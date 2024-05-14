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Столтенберг: восстановление Украины не будет иметь смысла, если она проиграет

14 мая 2024 07:37
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Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что восстановление Украины не будет иметь смысла, если она не победит. Об этом пишет РИА Новости.

Он отметил необходимость снабжения Киева оружием и помощь НАТО в восстановлении украинских оборонных институтов. Также Столтенберг высказал сожаление, что российские войска продолжают свое наступление, и заметил, что союзники по НАТО не смогли выполнить свои обещания Киеву. 

Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель предостерег, что в отсутствие поставок оружия украинская армия может капитулировать в ближайшие две недели. В то время как российские войска активно продолжают наступление в Харьковской области, украинский президент Владимир Зеленский оценил ситуацию в регионе как крайне сложную.
 

# Международная политика # Йенс Столтенберг

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