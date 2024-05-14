Столтенберг: восстановление Украины не будет иметь смысла, если она проиграет

Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что восстановление Украины не будет иметь смысла, если она не победит. Об этом пишет РИА Новости.

Он отметил необходимость снабжения Киева оружием и помощь НАТО в восстановлении украинских оборонных институтов. Также Столтенберг высказал сожаление, что российские войска продолжают свое наступление, и заметил, что союзники по НАТО не смогли выполнить свои обещания Киеву.

Глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель предостерег, что в отсутствие поставок оружия украинская армия может капитулировать в ближайшие две недели. В то время как российские войска активно продолжают наступление в Харьковской области, украинский президент Владимир Зеленский оценил ситуацию в регионе как крайне сложную.

