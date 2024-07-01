Столтенберг: Китай бросил вызов НАТО, подстрекая к конфликту в Европе

Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что Китай подстрекает к якобы крупному конфликту в Европе, и заявил, что Россия получает от КНР поддержку в создании беспилотников и ракет. Об этом пишет РИА Новости.

«Китай подстрекает к крупнейшему конфликту в Европе со времен Второй мировой войны», – подчеркнул глава альянса.



Он отметил важность укрепления партнерства с Японией, Южной Кореей, Австралией и Новой Зеландией для давления на Китай.

Столтенберг также высказал мнение об осторожности действий в случае возникновения кризиса на Тайване и отметил, что НАТО останется североамериканским и европейским альянсом.

МИД Китая отверг обвинения Запада, утверждая о справедливой позиции по Украине и ответственном подходе к экспорту оружия.