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Столтенберг: Китай бросил вызов НАТО, подстрекая к конфликту в Европе

01 июля 2024 10:09
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Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что Китай подстрекает к якобы крупному конфликту в Европе, и заявил, что Россия получает от КНР поддержку в создании беспилотников и ракет. Об этом пишет РИА Новости.

«Китай подстрекает к крупнейшему конфликту в Европе со времен Второй мировой войны», – подчеркнул глава альянса.
 
Он отметил важность укрепления партнерства с Японией, Южной Кореей, Австралией и Новой Зеландией для давления на Китай.

Столтенберг также высказал мнение об осторожности действий в случае возникновения кризиса на Тайване и отметил, что НАТО останется североамериканским и европейским альянсом.

МИД Китая отверг обвинения Запада, утверждая о справедливой позиции по Украине и ответственном подходе к экспорту оружия.

# Международная политика # Йенс Столтенберг

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