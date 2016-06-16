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Столкновение футбольных фанатов и полицейских в Лилле: 16 человек пострадали, около 40 задержаны

16 июня 2016 07:32
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Новости Франции. 16 человек пострадали, около 40 задержаны. Таковы итоги противостояния между футбольными фанатами и полицейскими французского Лилля. Горячие точки вспыхивали по всему городу. Нападению подверглась даже съемочная группа медиа-холдинга, ведущего трансляцию с матча.

Бесчинства снова устроили английские болельщики. Разъяренная толпа бросала в полицейских бутылки и всячески провоцировала стражей правопорядка. Предотвратить беспорядки удалось лишь с помощью слезоточивого газа. В течение минувших суток за медпомощью обратились около полусотни пострадавших, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

# Погромы фанатов

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