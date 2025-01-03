Политические амбиции западных элит сильно бьют по карманам простых людей. Еврочиновники взяли в расчет лишь интересы Вашингтона, от чего страдают теперь их же граждане. Уже с первых дней они ощутили последствия отключения транзита российского газа через Украину. Стоимость голубого топлива на торгах выросла до максимальных показателей более чем за год, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Отмена поставок повлечет за собой подрыв экономических возможностей и снижение уровня жизни в Европе. Как отмечают аналитики, ситуация будет только ухудшаться. Ожидается, что цены начнут расти весной. Однако уже сейчас многие страны почувствовали на себе энергетический дефицит. Так, Австрия перешла на использование альтернативных источников газа после того, как был прерван транзит. А немецкие газохранилища критически истощены, что ставит под угрозу все производство в регионе.

Штеффен Котре, член парламентского комитета по вопросам энергетики и защиты климата, депутат Бундестага (Германия):

Остановка транзита ослабит европейскую экономическую зону в целом, приведет к дальнейшему росту цен на энергоносители и усугубит энергетический кризис. Европейская экономика зависит от российского газа как от недорогого источника энергии, обеспечивающего долгосрочную безопасность поставок и конкурентоспособность европейской экономической зоны.

Но пока Брюссель по всему миру ищет альтернативы российскому голубому топливу, оставленной на произвол судьбы оказалась Молдова. В стране введен режим ЧС в энергетическом секторе. Кишинев планирует новые поставки, а правительство уже хочет переводить страну на уголь, во многих городах действуют веерные отключения, а тарифы на тепло и свет увеличились практически вдвое. Более высокие счета станут тяжелым бременем для жителей страны, в особенности для некоторых категорий граждан.