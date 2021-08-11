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Стихийное бедствие огромных масштабов. В Греции не утихают лесные пожары

11 августа 2021 06:59
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Новости Греции. Греция переживает стихийное бедствие беспрецедентных масштабов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В стране полыхают сотни лесных пожаров. Наиболее сложная ситуация в столичном регионе Аттика, на Пелопоннесе и на острове Эвбея.

Стихийное бедствие огромных масштабов. В Греции не утихают лесные пожары-1

На последнем огонь полыхает уже больше недели. В тушении возгораний задействованы порядка тысячи пожарных, более 200 спецмашин, задействована и авиация. Сообщается, что греческим спасателям помогают их коллеги из других стран – Кипра, Румынии, Польши, Сербии, Словакии, Швейцарии и Египта.

Стихийное бедствие огромных масштабов. В Греции не утихают лесные пожары-4

Борьбу со стихией пожарные ведут близ города Асминио, который был эвакуирован. Пламя бушует и между населенными пунктами Авгариа и Галатсонас. Там сосредоточены основные силы пожарных.

# Пожары # Фотофакт

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