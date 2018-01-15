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Зачем в Эстонию прибыл отряд американских истребителей F-16?

15 января 2018 09:46
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Новости Эстонии. В Эстонию прибыл отряд американских истребителей F-16, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Зачем в Эстонию прибыл отряд американских истребителей F-16?-1

Самолеты примут участие в совместных учениях НАТО. Операция сухопутных и военно-воздушных сил станет уже седьмой по счету. Ее цель – отработка маневров с участием более крупных формирований.

Для этого в Эстонию также приглашены опытные наводчики из Бельгии. Авиаотряд США пробудет в стране до середины 2018 года.

# Военные учения # Фотофакт

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