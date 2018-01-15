Зачем в Эстонию прибыл отряд американских истребителей F-16?

Новости Эстонии. В Эстонию прибыл отряд американских истребителей F-16, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Самолеты примут участие в совместных учениях НАТО. Операция сухопутных и военно-воздушных сил станет уже седьмой по счету. Ее цель – отработка маневров с участием более крупных формирований.

Для этого в Эстонию также приглашены опытные наводчики из Бельгии. Авиаотряд США пробудет в стране до середины 2018 года.