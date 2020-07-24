Стали известны результаты расшифровки чёрных ящиков со сбитого над Тегераном Boeing

Новости Украины. В Киеве обнародовали результаты расшифровки чёрных ящиков со сбитого над Тегераном украинского Boeing, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Несмотря на серьезные повреждения, французским специалистам удалось считать информацию с бортовых самописцев.

Все данные свидетельствуют о том, что имел место факт нелегального внешнего воздействия на корпус самолёта. Иран лишь в конце прошлой недели, более чем через полгода после катастрофы, передал самописцы на расшифровку. На следующей неделе Киев намерен провести первый раунд переговоров с Тегераном.