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Стали известны результаты расшифровки чёрных ящиков со сбитого над Тегераном Boeing

24 июля 2020 15:03
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Новости Украины. В Киеве обнародовали результаты расшифровки чёрных ящиков со сбитого над Тегераном украинского Boeing,  сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Несмотря на серьезные повреждения, французским специалистам удалось считать информацию с бортовых самописцев.

Стали известны результаты расшифровки чёрных ящиков со сбитого над Тегераном Boeing-1

Все данные свидетельствуют о том, что имел место факт нелегального внешнего воздействия на корпус самолёта. Иран лишь в конце прошлой недели, более чем через полгода после катастрофы, передал самописцы на расшифровку. На следующей неделе Киев намерен провести первый раунд переговоров с Тегераном.

Стали известны результаты расшифровки чёрных ящиков со сбитого над Тегераном Boeing-4

Напомним, украинский Boeing-737 был сбит 8 января 2020 года ракетой после взлёта из аэропорта Тегерана. Все 176 человек, которые находились на борту, погибли. Жертвами крушения стали граждане Украины, Ирана, Канады, Швеции, Афганистана, Великобритании.

# Самолет # Фотофакт

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