Вторая волна: во Франции установлен антирекорд по числу заболевших коронавирусом

Новости Франции. Францию накрыла вторая волна пандемии, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. За последние сутки в стране установлен антирекорд по числу заболевших – свыше тысячи человек.
Новости Франции. Францию накрыла вторая волна пандемии, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. За последние сутки в стране установлен антирекорд по числу заболевших – свыше тысячи человек.
По данным эпидемиологов, на материковой части Пятой республики количество инфицированных увеличилось на 26 %. Среди 10 новых очагов распространения болезни оказались курортные зоны: частично Бретань и весь Лазурный берег.
По мнению властей, причина происходящего кроется в несоблюдении жителями мер предосторожности.