США выходит из проекта Глобального договора по миграции ООН

Напоминаем, ООН планирует принять договор в 2018 году, сейчас он на стадии подготовки.

Новости США. Глобальный договор о миграции потеряет одного из своих ключевых участников. Из соглашения решили выйти Соединенные Штаты, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Документ должен предложить решения масштабных проблем с беженцами и нелегалами. В частности, привести национальные миграционные законы разных государств к единой мировой норме.

Постоянный представитель США при ООН Ники Хейли подчеркнула, что договор не отвечает интересам государства. Штаты сами будут решать, кому позволять въезжать в страну. Отметим, с приходом к власти Дональда Трампа в США все больше ужесточают миграционную политику.