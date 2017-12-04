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США выходит из проекта Глобального договора по миграции ООН

04 декабря 2017 08:17
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Новости США. Глобальный договор о миграции потеряет одного из своих ключевых участников. Из соглашения решили выйти Соединенные Штаты, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Напоминаем, ООН планирует принять договор в 2018 году, сейчас он на стадии подготовки.

США выходит из проекта Глобального договора по миграции ООН-1

Документ должен предложить решения масштабных проблем с беженцами и нелегалами. В частности, привести национальные миграционные законы разных государств к единой мировой норме.

Постоянный представитель США при ООН Ники Хейли подчеркнула, что договор не отвечает интересам государства. Штаты сами будут решать, кому позволять въезжать в страну. Отметим, с приходом к власти Дональда Трампа в США все больше ужесточают миграционную политику.

# Фотофакт # США # политика США

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