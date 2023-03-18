США возобновили разведывательные полёты БПЛА над Чёрным морем

Как сообщалось, после происшествия с MQ-9 в пятницу, 17 марта, второй дрон был отправлен на эти территории с целью сбора разведданных. В американском оборонном ведомстве не стали отвечать на вопрос, изменены ли маршруты полетов беспилотной авиации США в этом регионе. В Пентагоне, комментируя ситуацию, сослались на слова Райдера. Он сказал, что не будет предоставлять информацию о целях и маршрутах полетов, отметив, что американские аппараты продолжат летать в международном воздушном пространстве, которое включает и регион Черного моря.

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