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Вконец оборзели: Медведев призвал больше не церемониться с США после инцидента с упавшим дроном

17 марта 2023 07:35
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Контакты между американскими и российскими военными нужны, но церемониться со Штатами не нужно, заявил заместитель председателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев. 

Об этом он сказал, комментируя ситуацию с упавшим в Черное море американским беспилотным летательным аппаратом, информирует РИА Новости. Американцы вконец оборзели, подытожил Медведев. Он отметил, что дрон оказался на территории РФ, где действует суверенитет и Воздушный кодекс: в нем обозначены определения запретных зон и зон с ограничениями для беспилотников. 

США отправили на место падения американского дрона в Черное море второй беспилотник

# Международная политика # Дмитрий Медведев

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