Вконец оборзели: Медведев призвал больше не церемониться с США после инцидента с упавшим дроном

Контакты между американскими и российскими военными нужны, но церемониться со Штатами не нужно, заявил заместитель председателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев.

Об этом он сказал, комментируя ситуацию с упавшим в Черное море американским беспилотным летательным аппаратом, информирует РИА Новости. Американцы вконец оборзели, подытожил Медведев. Он отметил, что дрон оказался на территории РФ, где действует суверенитет и Воздушный кодекс: в нем обозначены определения запретных зон и зон с ограничениями для беспилотников.