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США сохранят свой военный контингент в Польше

29 мая 2025 06:00
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Соединенные Штаты сохранят воинский контингент в Польше. Об этом заявил польский министр национальной обороны. И это несмотря на угрозы главы Белого дома вывести американский контингент из Европы, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

США сохранят свой военный контингент в Польше-2

По словам главы военного ведомства, свое решение Вашингтон принял потому, что Варшава остается самым главным и надежным союзником США. Польша будет и впредь создавать и расширять всю необходимую для комфортного размещения американских солдат инфраструктуру. Министр обороны особо отметил, что сейчас в стране находятся почти 10 тысяч военнослужащих армии США. Таким образом, Польша стала второй в Европе по численности иностранного контингента. На первом пока Германия – там почти 40 тысяч американских солдат.

# Международная политика

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