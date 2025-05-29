США сохранят свой военный контингент в Польше

Соединенные Штаты сохранят воинский контингент в Польше. Об этом заявил польский министр национальной обороны. И это несмотря на угрозы главы Белого дома вывести американский контингент из Европы, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

По словам главы военного ведомства, свое решение Вашингтон принял потому, что Варшава остается самым главным и надежным союзником США. Польша будет и впредь создавать и расширять всю необходимую для комфортного размещения американских солдат инфраструктуру. Министр обороны особо отметил, что сейчас в стране находятся почти 10 тысяч военнослужащих армии США. Таким образом, Польша стала второй в Европе по численности иностранного контингента. На первом пока Германия – там почти 40 тысяч американских солдат.