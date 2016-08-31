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США продолжат переговоры о свободной торговле с ЕС

31 августа 2016 10:18
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Новости США. США направили в Европу своего представителя, чтобы спасти трансатлантическое торговое партнерство. Ранее французские и немецкие лидеры заявили о провале этого проекта.

Отметим, что на документах это особая свободная экономическая зона, действующая по обе стороны Атлантики. Де-факто это отличный способ для американских корпораций поглотить и европейский рынок. Терять свои же позиции ЕС, естественно, не хочет. Эти события вызвали обострение не только на уровне риторики – Еврокомиссия накануне потребовала от одной из ключевых корпораций Америки выплатить Ирландии 13 миллиардов евро налогов.

Глава этой компании Тим Кук заявил, что это не более чем нелегальная попытка откусить от их яблока большой кусок, ведь Дублин сам дал налоговые льготы корпорации из Купертино. А в белом доме подобные действия назвали прямой угрозой сотрудничеству США и ЕС, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

# США

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