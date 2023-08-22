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США продадут Варшаве 96 ударных вертолётов на 12 млрд долларов

22 августа 2023 19:48
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Польша продолжает наращивать военные мускулы. Как стало известно 22 августа, США продадут Варшаве 96 ударных вертолетов Apache на общую сумму 12 миллиардов долларов, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Причем оснащение новым вооружением решили провести максимально быстро.

США продадут Варшаве 96 ударных вертолётов на 12 млрд долларов-1

Так, Пентагон отправит в Польшу несколько машин из своих запасов, пока не поступят новые. Активное вооружение Варшавы невольно наводит на мысль о ее агрессивных планах. Впрочем, об этом уже открыто стали говорить и в местных СМИ. Например, крупное еженедельное издание Myśl Polska опубликовало мнение экспертов, которые, оценивая приобретаемое властями вооружение и его объемы, делают неутешительные выводы: Польша, прикрываясь мнимыми угрозами, напрочь разрушает всю систему региональной безопасности.

США продадут Варшаве 96 ударных вертолётов на 12 млрд долларов-4

К чему могут привести такие шаги, наглядно демонстрирует Украина.

# Оружие и боеприпасы # Фотофакт

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