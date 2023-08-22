Так, Пентагон отправит в Польшу несколько машин из своих запасов, пока не поступят новые. Активное вооружение Варшавы невольно наводит на мысль о ее агрессивных планах. Впрочем, об этом уже открыто стали говорить и в местных СМИ. Например, крупное еженедельное издание Myśl Polska опубликовало мнение экспертов, которые, оценивая приобретаемое властями вооружение и его объемы, делают неутешительные выводы: Польша, прикрываясь мнимыми угрозами, напрочь разрушает всю систему региональной безопасности.