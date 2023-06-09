США и Британия подписали Атлантическую декларацию. Как документ повлияет на энергетику России?

Британия и США пообещали «выдавить» атомную энергетику России с рынка. Накануне власти этих двух стран подписали Атлантическую декларацию, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Документ стал результатом встречи премьер-министра Британии и президента США. Цель соглашения – помешать так называемым враждебным странам разрабатывать и применять технологии, способные нанести ущерб Америке или Британии. Как написано в документе, сотрудничество направлено на противодействие «угрозам международной стабильности, представляемым Россией и Китаем». На деле Атлантическая декларация может считаться очередным актом глобальной экономической войны, развязанной, в частности, против Москвы.