Сразу несколько торнадо прокатились по США: пострадало более 100 тысяч домов

Новости США. По центральной части штата Индиана прокатились сразу несколько торнадо. Сотни домов превращены в руины, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В городе Кокомо серьезно пострадали центральные кварталы. 42 тысячи домов остались без энергоснабжения, число жилищ, понесших ущерб, достигает 100 тысяч.

О жертвах не сообщается, но по меньшей мере 12-ти жителям Индианы потребовалась медицинская помощь.

В пострадавших округах было введено чрезвычайное положение, которое останется в силе еще, по меньшей мере, сутки.