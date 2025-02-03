Сразу 4 мощные вспышки произошли на Солнце: чем это грозит

Четыре вспышки М-класса произошли на Солнце в воскресенье, сообщили в Институте прикладной геофизики в РФ, пишет ТАСС,

Наиболее мощная вспышка, M5.1, была зарегистрирована 2 февраля в 17:04 по московскому времени и длилась 10 минут. Три других вспышки были M1.4, M1.2 и M2.7.

Основной источник вспышек – большие группы пятен в северном полушарии Солнца. Вспышки на Солнце делятся на пять классов: A, B, C, M и X, и могут провоцировать магнитные бури на Земле.