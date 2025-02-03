Прямой эфир

Сразу 4 мощные вспышки произошли на Солнце: чем это грозит

03 февраля 2025 08:33
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Четыре вспышки М-класса произошли на Солнце в воскресенье, сообщили в Институте прикладной геофизики в РФ, пишет ТАСС,

Сразу 4 мощные вспышки произошли на Солнце: чем это грозит-1

Фото: pixabay / носит иллюстративный характер

Наиболее мощная вспышка, M5.1, была зарегистрирована 2 февраля в 17:04 по московскому времени и длилась 10 минут. Три других вспышки были M1.4, M1.2 и M2.7. 

Основной источник вспышек – большие группы пятен в северном полушарии Солнца. Вспышки на Солнце делятся на пять классов: A, B, C, M и X, и могут провоцировать магнитные бури на Земле.

# Наука # Природные явления

Другие новости рубрики

Все новости
Военное ведомство ФРГ выступило против повышения расходов на оборону до 5% ВВП
03 февраля 2025 08:19

Военное ведомство ФРГ выступило против повышения расходов на оборону до 5% ВВП

Демократическая партия США выбрала нового лидера
03 февраля 2025 08:18

Демократическая партия США выбрала нового лидера

Маск заявил, что USAID финансировало разработку биооружия
03 февраля 2025 08:17

Маск заявил, что USAID финансировало разработку биооружия