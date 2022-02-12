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Отправка техники и вооружения в Украину. Пентагон продолжает выполнять приказ о предоставлении военной помощи

12 февраля 2022 14:08
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США продолжают отправлять технику и вооружение в Украину. Так, очередной транспортный самолет был загружен на одной из военных американских баз, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.  

Отправка техники и вооружения в Украину. Пентагон продолжает выполнять приказ о предоставлении военной помощи-1

Чтобы проконтролировать этот процесс, приехала посол Украины. Поставки оружия Киеву идут бесперебойно, так как Пентагон выполняет приказ о предоставлении стране военной помощи. На эти цели Белый дом выделил около пяти с половиной миллиардов долларов.  

Отправка техники и вооружения в Украину. Пентагон продолжает выполнять приказ о предоставлении военной помощи-4

Помимо этого, Вашингтон решил прикрыть Украину и с тыла, размещая войска в Европе. Президент США приказал дополнительно направить почти 3000 солдат в Польшу, Румынию и Германию.  

# Международная политика # Оксана Маркарова # Джо Байден # Фотофакт

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