Отправка техники и вооружения в Украину. Пентагон продолжает выполнять приказ о предоставлении военной помощи

США продолжают отправлять технику и вооружение в Украину. Так, очередной транспортный самолет был загружен на одной из военных американских баз, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Чтобы проконтролировать этот процесс, приехала посол Украины. Поставки оружия Киеву идут бесперебойно, так как Пентагон выполняет приказ о предоставлении стране военной помощи. На эти цели Белый дом выделил около пяти с половиной миллиардов долларов.