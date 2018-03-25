Спасаясь от огня, люди выпрыгивали из окон. В Кемерово на пожаре в ТЦ погибли трое детей и одна женщина

Новости России. Тревожные новости поступили из Кемерово. Там пламя охватило крупный торговый центр, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Новости России. Тревожные новости поступили из Кемерово. Там пламя охватило крупный торговый центр, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Жертвами пожара, по меньшей мере, стали трое детей и одна женщина. Они задохнулись от дыма. Ещё десять человек госпитализированы. Спасаясь от огня, люди выпрыгивали из окон здания. Всего пожарные эвакуировали около 100 человек.
Справиться с огнём пока не удается. В тушении задействованы более 200 спасателей и около полусотни единиц спецтехники. Пожару присвоен второй, повышенный уровень сложности.
Специалисты не исключают, что количество жертв может возрасти. По имеющейся информации, огонь вспыхнул на четвертом этаже в районе игровой комнаты для детей. На этом же этаже расположен развлекательный центр и несколько кинотеатров. Предварительно причиной загорания стала неисправная электропроводка.