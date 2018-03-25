Спасаясь от огня, люди выпрыгивали из окон. В Кемерово на пожаре в ТЦ погибли трое детей и одна женщина

Новости России. Тревожные новости поступили из Кемерово. Там пламя охватило крупный торговый центр, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Жертвами пожара, по меньшей мере, стали трое детей и одна женщина. Они задохнулись от дыма. Ещё десять человек госпитализированы. Спасаясь от огня, люди выпрыгивали из окон здания. Всего пожарные эвакуировали около 100 человек.

Справиться с огнём пока не удается. В тушении задействованы более 200 спасателей и около полусотни единиц спецтехники. Пожару присвоен второй, повышенный уровень сложности.