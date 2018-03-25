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Спасаясь от огня, люди выпрыгивали из окон. В Кемерово на пожаре в ТЦ погибли трое детей и одна женщина

25 марта 2018 13:26
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Новости России. Тревожные новости поступили из Кемерово. Там пламя охватило крупный торговый центр, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Спасаясь от огня, люди выпрыгивали из окон. В Кемерово на пожаре в ТЦ погибли трое детей и одна женщина-1

Жертвами пожара, по меньшей мере, стали трое  детей и одна женщина. Они задохнулись от дыма. Ещё десять человек госпитализированы. Спасаясь от огня, люди выпрыгивали из окон здания. Всего пожарные эвакуировали около 100 человек.

Спасаясь от огня, люди выпрыгивали из окон. В Кемерово на пожаре в ТЦ погибли трое детей и одна женщина-4

Справиться с огнём пока не удается. В тушении задействованы более 200 спасателей и около полусотни единиц спецтехники. Пожару присвоен второй, повышенный уровень сложности.

Спасаясь от огня, люди выпрыгивали из окон. В Кемерово на пожаре в ТЦ погибли трое детей и одна женщина-7

Специалисты не исключают, что количество жертв может возрасти. По имеющейся информации, огонь вспыхнул на четвертом этаже в районе игровой комнаты для детей. На этом же этаже расположен развлекательный центр и несколько кинотеатров. Предварительно причиной загорания стала неисправная электропроводка.

Спасаясь от огня, люди выпрыгивали из окон. В Кемерово на пожаре в ТЦ погибли трое детей и одна женщина-10

Спасаясь от огня, люди выпрыгивали из окон. В Кемерово на пожаре в ТЦ погибли трое детей и одна женщина-12

# Фотофакт # Пожар в торговом центре в Кемерово

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