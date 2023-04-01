Сотрудник Пентагона: только 30% самолётов США годятся для боевых действий

Новости США. В США, которые тратят громадные деньги на вооружение украинской армии, не оказалось средств на свою, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Как выяснилось, почти половина американских истребителей F-35 в настоящий момент непригодна для использования в боевых условиях. Об этом сообщило агентство Bloomberg, ссылаясь на высокопоставленного сотрудника Пентагона. Из 540 самолетов 53 % годятся лишь для тренировок и участия в авиашоу. А вот вести реальный воздушный бой могут менее 30 % машин. Основной причиной считается отсутствие запчастей и частые поломки двигателей.