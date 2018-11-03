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Состояние трёх пострадавших при столкновении поезда и грузовика в России белорусов удовлетворительное

03 ноября 2018 08:28
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Новости России. 3 ноября около четырёх часов ночи в Краснодарском крае столкнулись поезд «Минск – Адлер» и грузовик «КамАЗ». Среди пострадавших есть граждане Беларуси.  

По информации Северо-Кавказской железной дороги, авария случилась на железнодорожном переезде между станциями Тимашевская и Ведмидовка. Груженный песком грузовик выехал перед поездом на запрещающий сигнал. Машинист экстренно затормозил, но расстояния для остановки не хватило.  

За медпомощью с жалобами на лёгкие травмы обратились 15 пассажиров, из них три белоруса и один украинец. Один человек доставлен в больницу в состоянии средней степени тяжести, локомотивная бригада и водитель машины – в тяжёлом состоянии.  

Всем пострадавшим оказана помощь.  

Как уточняет Белорусская железная дорога, с рельсов сошли три колёсные пары электровоза, пассажирские вагоны не повреждены. В поезде были 704 пассажира и 29 работников поездной бригады.  

Двое из трёх пострадавших белорусов – дети. Всем троим медпомощь была оказана на месте, их состояние удовлетворительное.  

Пассажиры поехали дальше по маршруту в сопровождении медперсонала.  

# Авария в России

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