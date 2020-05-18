Состоялась месса в память о Иоанне Павле II. В Ватикане собор Святого Петра открыли для верующих

Новости Ватикана. В Ватикане Папа Франциск провел мессу в память о Иоанне Павле II по случаю 100-летия со дня его рождения. На утренней службе присутствовали около 30 человек, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Этой мессой глава Римско-католической церкви возобновил богослужения в соборе Святого Петра, который был закрыт для посещений с 10 марта.

Отметим, что Иоанн Павел II был канонизирован в 2014 году. В своей проповеди Папа Франциск выделил три главные характерные черты этого святого: молитву, близость к народу и любовь к справедливости.