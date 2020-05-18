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Состоялась месса в память о Иоанне Павле II. В Ватикане собор Святого Петра открыли для верующих

18 мая 2020 12:04
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Новости Ватикана. В Ватикане Папа Франциск провел мессу в память о Иоанне Павле II по случаю 100-летия со дня его рождения. На утренней службе присутствовали около 30 человек, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Состоялась месса в память о Иоанне Павле II. В Ватикане собор Святого Петра открыли для верующих-1

Состоялась месса в память о Иоанне Павле II. В Ватикане собор Святого Петра открыли для верующих-3

Состоялась месса в память о Иоанне Павле II. В Ватикане собор Святого Петра открыли для верующих-5

Этой мессой глава Римско-католической церкви возобновил богослужения в соборе Святого Петра, который был закрыт для посещений с 10 марта.

Отметим, что Иоанн Павел II был канонизирован в 2014 году. В своей проповеди Папа Франциск выделил три главные характерные черты этого святого: молитву, близость к народу и любовь к справедливости.

Состоялась месса в память о Иоанне Павле II. В Ватикане собор Святого Петра открыли для верующих-8

Состоялась месса в память о Иоанне Павле II. В Ватикане собор Святого Петра открыли для верующих-10

Стоит добавить, что памятник Иоанну Павлу II установлен и в Беларуси – в Мядельском районе.

# Церковь # Иоанн Павел II # Папа Римский Франциск # Фотофакт

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